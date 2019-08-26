بدء المسح الطبي وتحليل فيروس سي للطلاب الجدد بجامعة العريش ضمن مبادرة «100 مليون صحة»

بدء توقيع الكشف الطبي للطلاب الجدد المتقدمين للدراسة في جامعة العريش ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة.

وقال وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء أثناء تفقده للفريق الطبي داخل مقر جامعة العريش، أمس الأحد، أنه سيتم أيضا تحليل فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية .. موضحا أنه تم تجهيز أماكن الفحص الطبى داخل الجامعة وتوفير الأجهزة والمعدات والطواقم الطبية اللازمة، وأنه تم البدء الفعلي في الكشف على الطلاب الجدد وفحصهم في إطار بروتوكول التعاون الطبي مع الجامعة.

ومن جانبه .. أوضح رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي ومنسق عام حملة ١٠٠ مليون صحة،أن إدارة الطب الوقائي تعمل على الإشراف والمتابعة اليومية بتكليف من وكيل الوزارة لتذليل أية معوقات قد تواجه الفرق الطبية أثناء العمل.

وقال مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحي فتحي عثمان، إنه يجري الكشف الطبي في مقر الإدارة الطبية بجامعة العريش، وتم الكشف على الطلاب الجدد بموجب إثبات الشخصية أو شهادة الميلاد المميكنة، فضلا عن استمارة الكشف المطبوعة من الموقع الإلكتروني .. كما يتم إجراء تحليل فيروس "سي" لجميع الطلاب المتقدمين بصفة إجبارية، وأنه على الطلاب الذين أجروا تحليل الفيروس ضمن حملة 100 مليون صحة إحضار الكارت الدال على ذلك.

يذكر أنه طبقا للتعاون المشترك بين مديرية الصحة وجامعة العريش يقوم فريق طبي من إدارة العريش الصحية داخل مقر الجامعة بضاحية السلام في العريش؛ لإجراء الكشف الطبي على الطلاب المتقدمين للدراسة في الجامعة.