ترامب يعلن عزمه زيارة ألمانيا: «قريبا جدا»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أنه يعتزم زيارة ألمانيا في المستقبل القريب.

وقال ترامب، وبجواره المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش قمة مجموعة السبع: "ألمانيا تجري في عروقي، وسأكون هناك.. سنكون هناك قريبا جدا في ألمانيا".

تجدر الإشارة إلى أن أجداد ترامب ينحدرون من مدينة كالشتات في ولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا.

ومنذ توليه مهام منصبه في يناير عام 2017، لم يقم ترامب بزيارة لألمانيا بدافع العلاقات الثنائية، بينما قام في المقابل بزيارة فرنسا وبريطانيا مرتين لكل منهما. كما يتوجه الرئيس الأمريكي إلى بولندا مطلع الأسبوع المقبل، وهي ثاني زيارة يقوم بها هناك.

وسافر ترامب إلى ألمانيا من قبل في يوليو عام 2017 للمشاركة في قمة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى في مدينة هامبورج، كما توقف لفترة قصيرة في القاعدة الأمريكية بمدينة رامشتاين الألمانية خلال عودته من زيارة للعراق في ديسمبر عام 2017.