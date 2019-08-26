بالصور - الاتحاد السكندري يختتم استعداداته لمباراة العربي الكويتي بالبطولة العربية

خاض لاعبو الاتحاد السكندري باستاد صباح السالم التدريبات الأخيرة لمباراة العربي الكويتي، والتي ستقام مساء الإثنين ضمن مباريات دور الـ32 من كأس الملك محمد السادس ( البطولة العربية ).

واشتملت استعدادات الاتحاد الأخيرة للمباراة تدريبات احماء بالكرة، وبعض الجمل التكتيكية والتسديد على المرمى.

وحضر الاستعدادات الختامية عددا من جماهير من الجالية المصرية بالكويت لمؤازة اللاعبين طوال التدريبات التي استمرت نحو ساعة.

كما حرص محمد مصيلحي رئيس النادي على عقد جلسة مع اللاعبين قبل بداية التدريبات حثهم خلالها على الظهور بصورة مشرفة، وترك انطباع جيد عن الكرة المصرية، وبذل الجهد لتحقيق نتيجة ايجابية في المباراة خاصة بعد النتائج الجيدة التي حققها الفريق في النسخة الماضية من البطولة العربية.