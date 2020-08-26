 محافظ جنوب سيناء يناقش مشروع التحول الرقمي - بوابة الشروق
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محافظ جنوب سيناء يناقش مشروع التحول الرقمي

رضا الحصري:
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 8:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 8:31 م

استقبل خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة في مدينة الطور، وفدًا من وزارة المالية (قطاع الحسابات والمديريات المالية)، لعرض برنامج الموارد البشرية، تمهيدًا للبدء في الخطوات التنفيذية لبرنامج ميكنة المخازن بالمحافظة، ضمن مشروع التحول الرقمي لمحافظة جنوب سيناء.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن مشروع التحول الرقمي يعد نقلة حضارية بالمحافظة، وسيجرى تطبيقه من خلال مجموعة من التطبيقات لميكنة الأعمال الإدارية والروتينية بالمحافظة، وذلك في ضوء خطة الدولة لتطبيق منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوي القومي.

حضر الاجتماع اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، ومحمود إبراهيم وكيل وزارة المالية بالمحافظة، ومسئولين بالمديرية المالية بالمحافظة.

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