موسكو: سنُلبي أولا طلبات الدول الصديقة بعد بدء إنتاج اللقاح ضد كورونا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن بلاده بعد بدء إنتاج اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ستستجيب أولاً وقبل كل شيء لنداءات الدول الصديقة والمجاورة.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن لافروف قوله -خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف- "تم نقل هذه المعلومات على مستوى الرئيسين خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة، وأعلمنا باكو حول أحداث لقاحنا، وقد أعربت أكثر من 20 دولة عن اهتمامها به"، وأضاف: "بالطبع سنكون على جاهزية بمجرد بدء الإنتاج الصناعي لهذا اللقاح، أولاً وقبل كل شيء للاستجابة لطلبات أصدقائنا المقربين وجيراننا.. وأعتقد أن هذا مجال آخر يمكن لأذربيجان وروسيا التعاون فيه بنجاح".

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأذربيجاني أن بلاده كدولة عضو في منظمة الصحة العالمية تلتزم بتوصياتها، وانطلاقا من ذلك ترى أنه من المهم جدا بالنسبة لها الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية للقاح الروسي.

يشار إلى أن وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس التاجي "كوفيد-19"، طوره مركز جامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.