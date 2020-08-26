قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة انتهت من مبادرة إعانة العمالة غير المنتظمة، التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى صرف ملياري و400 مليون جنيه على ثلاث دفعات.

وأضاف سعفان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن إجمالي العمالة غير المنتظمة بلغ مليون و600 ألف و216 عاملًا، بشكل متنوع منهم جزء تابع لقطاع المقاولات وآخر تابع للزراعة وقطاع المناجم والمحاجر وغيرها.

وأوضح أن الرئيس وجه الحكومة بالنظر بشكل مختلف ورعاية العمالة غير المنتظمة، ووضع آليات جديدة لها بالاشتراك مع وزارات المالية، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، والصناعة، والري، والزراعة، والتنمية المحلية، لعمل منظومة كاملة وشاملة لقاعدة البيانات.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي العمالة غير المنتظمة اهتمامًا كبيرًا، وبالتالي تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة، مشيرًا إلى أنه لن يستثنى أي فئة متضررة من كورونا في الحصول على إعانة للتعويض من الضرر، وعودة جميع كل المصريين المالكين لإقامات وفيزا إلى عملهم في الخارج بمجرد فتح المطارات.

واستطرد وزير القوى العاملة، «تم توفير فرص عمل للمصريين العائدين من الخارج بشكل نهائي في المشروعات القومية، ومطلوب وظائف في جميع التخصصات تصل رواتبها إلى 7 آلاف جنيه بحد أقصى».





