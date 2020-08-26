حددت وزارة قطاع الأعمال، 50 مركزًا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين، موزعة على المراكز الإدارية بـ4 محافظات؛ هي البحيرة والشرقية والفيوم وبني سويف، وتبدأ استقبال القطن من المزارعين لموسم 2020-2021 يوم الثلاثاء المقبل.

وجاء توزيع المراكز في المحافظات الـ4 كما يلي:

• البحيرة 19 مركزا: "إدكو، كفر اللدوار، الدلنجات بكوم حمادة وايتاي البارود، دمنهور، المحمودية، ابوالمطامير، ابوحمص، حوش عيسى، وأيضا شبراخيت".

• الشرقية 15 مركزا: "بلبيس، ديرب نجم، أولاد صقر، منشأة أبو عمر، صان الحجر، الإبراهيمية، الزقازيق، قصاصين الأزهار، الحسينية، وصان الحجر".

• بني سويف 7 مراكز: "الواسطي، بني سويف، ببا-الفشن، ناصر، وأيضا أهناسيا".

• الفيوم 9 مراكز: "الفيوم، أبشواي، سنورس، يوسف الصديق، طامية، وأيضا اطسا".