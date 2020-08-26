قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن نسبة الرسوب في الكليات العلمية كطب بشري وطب الأسنان ليست كبيرة، لافتًا إلى أن النسبة الأكبر للرسوب في الكليات النظرية، وفقًا للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن نسبة الراسبين الذين يعيدون السنة في الكليات المختلفة تصل إلى 20%، قائلًا إن الطالب الراسب يستحوذ بذلك على فرصة الطالب المستجد للالتحاق بالجامعة.

وأشار إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، يخص الطالب الذي يرسب دون عذر، مؤكدًا أن التعديل راعى حالات الرسوب القهري.

وأوضح متحدث الوزراء أن من يتعرض لمشكلة ما أو يعتذر عن دخول الامتحان بالمرة لا يتم احتسابه ضمن مرات رسوب، لافتًا إلى أن مجلس الكلية يقبل اعتذار هؤلاء الطلاب.

وتابع أن الطالب يدفع نسبة عن كل مرة رسوب غير مبرر، موضحًا أن النسبة لطالب الطب البشري وطب الأسنان تتراوح من 6 آلاف جنيه وحتى 12 ألف جنيه، يحددها مجلس الجامعة.

ووافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021 / 2022.

وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.