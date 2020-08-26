محافظ سوهاج ورئيس هيئة الاستثمار يبحثان الفرص والمخططات الاستثمارية بالمحافظة

التقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في ثالث جولاته ضمن برنامج زيارات محافظات الصعيد، بهدف دعم المشروعات الاستثمارية القائمة واستيعاب الخطط التوسعية الجديدة للمستثمرين، وخلق مشروعات تنموية بصعيد مصر.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، إمكانية التنسيق والتعاون المشترك بينهما تسريعًا لأي إجراءات من شأنها التيسير على مستثمري المحافظة، لتدشين مشروعاتهم الاستثمارية أو تنفيذ خططهم التوسعية، وكذلك فيما يتعلق بحل أي تحديات قد تطرأ خلال استئناف المشروعات الاستثمارية، لنشاطها الإنتاجي أو الخدمي.

كما تطرقا إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والمخططات الاستثمارية لها، وإمكانية استغلالها بما يتفق وأولويات الدولة المصرية في تلك الآونة.

في السياق ذاته، عقد المستشار محمد عبد الوهاب، اجتماعًا مع عدد من المستثمرين بديوان عام محافظة سوهاج، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الليثي، سكرتير عام المحافظة، وعدد من قيادات الهيئة والمحافظة.

وأكد عبد الوهاب أن الهدف من اللقاء تقديم كافة سبل الدعم اللازم للمستثمرين بالمحافظة وخططهم التوسعية، منوهًا بأنه يتم رفع مذكرة للسيد رئيس الوزراء فيما يتعلق بالتحديات التي قد تعترض المستثمرين، تمهيدًا لحلها بشكل عاجل وجذري.

وأوضح أن هناك توجه من قبل الهيئة لتدريب العاملين المعنيين بملف الاستثمار بالمحافظات، من بينها محافظة سوهاج بما يسهم في ارتفاع معدل رضا المستثمرين والتيسير عليهم.

على صعيد متصل، تفقد المستشار محمد عبد الوهاب مركز خدمات المستثمرين بسوهاج للوقوف على احتياجات القائمين عليه بما يضمن استمرار مستوى جودة، وكفاءة الخدمات المقدمة للسادة المستثمرين على نحو يسهم في تحسن ترتيب مصر في تقارير الاستثمار الدولية، وخلق بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتفقد عبد الوهاب عددًا من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة بحي الكوثر، منها الشركة العربية لصناعة الكرتون، والشركة المصرية لصناعة المواد الغذائية والمواد الغازية، ومصنع الأهرام لصناعة البلاستيك، وقرية الأنوال، حيث وجه بتقديم كل سبل الدعم اللازم للحفاظ على استمرار أنشطة هذه الكيانات والاستجابة لخطط توسعاتها المستقبلية.