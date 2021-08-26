أوكرانيا تسجل 1581 إصابة جديدة و45 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في أوكرانيا 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و278 ألفا و171 شخصا.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الخميس، أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها، 45 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 53 ألفا و566 حالة.

وأشارت إلى أنه تعافى -على مدار أمس- 1269 شخصا من الفيروس، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى مليونين و203 آلاف و429 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في أوكرانيا 20 ألفا و909 أشخاص، من بينهم 177 في حالة حرجة.