روسيا: تدمير مدفع هاوتزر أم777 أمريكي الصنع ردا على قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيا النووية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية قصفت محطة زابوروجيا للطاقة النووية مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن القوات الروسية ردت على القصف بتدمير مدفع من طراز هاوتزر "أم 777" أمريكي الصنع.

وأفاد بيان للدفاع الروسية اليوم الجمعة، بأن محطة زابوروجيا للطاقة النووية تعرضت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مرتين لقصف مدفعي من العيار الثقيل من قبل القوات الأوكرانية، لافتا إلى إصابة 4 ذخائر لقسم الأوكسجين والنيتروجين في المحطة، بجانب إصابة المبنى الخاص رقم 1 للمحطة.

وأضاف البيان: "رداً على هذا القصف، قامت القوات الروسية بتوجيه ضربات بقذائف عالية الدقة لمصادر النيران الأوكرانية وتدمير مدفع من طراز هاوتزر "أم 777" أمريكي الصنع".

وفي سياق متصل، أعلن عضو مجلس الإدارة العسكرية - المدنية لمقاطعة زابوروجيا المعين من قبل موسكو، فلاديمير روجوف، أن الجيش الأوكراني قطع الخط الرابع والأخير لنقل الكهرباء من المحطة الكهروذرية إلى أراضي أوكرانيا.

وقال روجوف، في تصريح اليوم الجمعة نقلته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "إن القصف الأوكراني جعل من المستحيل حاليا توريد الطاقة الكهربائية إلى الجانب الأوكراني".

وأضاف: "على حد علمي انقطع أمس الخط الرابع وهو الأخير، وبالتالي بات من المستحيل نقل الكهرباء إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبر".

يُذكر أنه حدث انقطاع في التيار الكهربائي في مقاطعتي زابوروجيا وخيرسون أمس الخميس بسبب ماس كهربائي في الشبكة بعد قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية وبسبب نشوب حرائق في مدينة "إنرجودار"، حيث تسبب ذلك بانطلاق عمل أنظمة الأمان في محطة الطاقة النووية وفصل وحدتين للطاقة عن الشبكة.