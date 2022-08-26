الرئيس التونسي يؤكد حرصه الارتقاء بالعلاقات مع اليابان إلى الشراكة الاستراتيجية

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خلال محادثة "عن بعد" اليوم الجمعة، عن الارتياح للمستوى المتميز لروابط الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين، مشيدا بمجهودات اليابان في مساندة المجهود التنموي في تونس منذ الاستقلال ومساهماتها القيّمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أن كيشيدا قد أكد مشاركته "عن بعد" في فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8" التي تستضيفها تونس غدا السبت وبعد غد الأحد، وذلك على إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأكّد الرئيس التونسي، خلال المحادثة، حرص بلاده على الارتقاء بعلاقات التعاون مع اليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجيّة وتعزيز حجم الاستثمارات اليابانية في تونس وتنويعها في عدة القطاعات.

واستعرض سعيد، في هذا السياق، عددًا من المشاريع التي يمكن للجانب الياباني المساهمة في إنجازها على غرار مشروع المدينة الصحية بالقيروان ومشروع تحلية مياه البحر بالجنوب التونسي.

من جهة أخرى، أبرز الرئيس التونسي الجهود التي بذلتها بلاده من أجل توفير أفضل الظروف لضمان نجاح القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا التي تحتضنها تونس غدا وبعد غد حتى تكون مناسبة لتدارس الأوضاع التي أدت إلى الوضعية التي تشهدها إفريقيا، وفرصة تاريخية للتطلع إلى المستقبل برؤية مشتركة وفق جملة من المبادئ والقيم.

وأشار سعيد إلى أهمية الاستفادة من دروس الماضي والوقوف على أسباب عدم نجاح عدّة تجارب في إفريقيا من أجل استشراف طرق جديدة لاختصار المسافة في التاريخ.

ومن جانبه، أفاد رئيس الوزراء الياباني بإدراك بلاده لحجم الصعوبات التي تعيشها تونس، مجددا التأكيد على حرص اليابان على مواصلة توفير الدعم لتونس في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف.

كما أعرب كيشيدا عن استعداد بلاده للمزيد من تعزيز علاقات التعاون والشراكة والاستثمار، مشيرًا إلى تطلعه لزيارة تونس، موجهًا الدعوة للرئيس التونسي لزيارة طوكيو.