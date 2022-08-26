 الوادي الجديد: تشكيل لجنة لتقييم الأراضي التي تم نزعها لتوسعات الطرق لتعويض أصحابها بالداخلة - بوابة الشروق
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الوادي الجديد: تشكيل لجنة لتقييم الأراضي التي تم نزعها لتوسعات الطرق لتعويض أصحابها بالداخلة

عمرو بحر
نشر في: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 5:59 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 5:59 م
أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد على تشكيل لجنة لتقييم الأراضي التي تم نزعها لتوسعات الطرق لتعويض أصحابها، وإنهاء إجراءات التقنين للمواطنين الراغبين في السداد، ووقف سحب أرض الشباب بمنطقة المطار بالداخلة وتقنين أوضاعهم في حال وجود ضامن.

وأضاف خلال لقاءه بالمواطنين، عقب صلاة الجمعة اليوم بالمجمع الإسلامي الكبير بالداخلة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة، أنه يجب أداء زكاة الزروع لصالح المستحقين والقرى، ووجّه بتشكيل لجنة تضم شيخ المسجد بكل قرية والجهات المعنية لجمع الزكاة على أن تسهم المحافظة بنفس القيمة في صورة خدمات للقرية.

وأشار الزملوط، إلى ضرورة تدبير الأدوية غير المتوفرة بالتأمين الصحي أو بدائلها، بالتنسيق بين مديرية الصحة والمراكز الإدارية، وسرعة حل مشكلة الصرف الصحي بمنطقة "عين بشاي" حرصًا على صالح المواطنين.

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