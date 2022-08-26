قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني يهتم بكل ما يشغل الشارع المصري، وفي نهاية الأمر سترفع التوصيات التي تضم مختلف الآراء إلى رئيس الجمهورية.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، أن المواطن استقبل تنوع المشاركة في الحوار الوطني بحالة من الرضا.

وأوضحت أن ثقافة الاختلاف كانت غائبة عن المشهد ولذلك جاء الحوار الوطني لإرساء ركائزها، مشيرة إلى أن الاختلاف جزء أساسي من الحوار الوطني وتشهد الجلسات جدلا واسعا من أجل الوصول إلى التوافق.

أوضحت أميرة صابر، أن موقع الحوار الوطني يستقبل آراء المواطنين في المجالات كافة، ويجري مراجعتها بشكل دقيق، لافتة إلى وجود ارتباط وثيق بين مختلف الملفات المطروحة في الحوار الوطني.

كشفت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن النظرة الشاملة للملفات التي تخضع للمناقشة ضرورية للتأكد من مدى فاعليتها.