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النيابة تطلب التحريات حول إصابة 4 أشخاص إثر سقوط سقف حجرة في الإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية
عصام عامر
نشر في: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 2:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 2:07 ص

طلبت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الخميس، تحريات المباحث، وأقوال 4 أشخاص مصابين من أسرة واحدة "أب وزوجته ونجلتهما"، إثر انهيار سقف حجرة سكنية بالطابق الثالث من عقار قديم، كائن بشارع الجداوي، في منطقة المنشية، التابعة لحي الجمرك، وجرى إسعافهم.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور القسم؛ يفيد تلقيه إشارة من غرفة عمليات حي الجمرك، حول بلاغًا بسقوط سقف شقة سكنية، وأسفر الانهيار عن وقوع مصابين.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تبين أن العقار القديم، مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وسقط سقف حجرة شقة بالطابق الثالث علوي، مما أسفر عن إصابة أسرة بإصابات بسيطة.

تم وضع حواجز حديدية في محيط الانهيار، وقطع المرافق عن العقار، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.

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