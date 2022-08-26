استمرارا لنشاط أوركسترا القاهرة السيمفونى الصيفى، يقام حفلا بمشاركة فرقة نجوم أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى، وبقيادة المايسترو الإيطالى جيوفانى بومبيو، وذلك فى الثامنة مساء الأحد - 28 أغسطس على مسرح النافورة.

‎يتضمن البرنامج مختارات موسيقية وغنائية من أشهر الأوبرات الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالميين منها افتتاحية نابوكو - لاترافياتا لـ فيردى، توراندوت - توسكا لـ بوتشينى ، كافاليريا روستيكانا لـماسكانى، لا فافوريتا - اكسير الحب لـ دونيزيتى، زواج فيجارو لـ موتسارت.. آداء السوبرانو إيمان مصطفى - مني رفلة - داليا فاروق، الميتزوسوبرانو جولي فيظي، التينور وليد كريم - عمرو مدحت، الباص باريتون عماد عادل، الباص رضا الوكيل.

يذكر أن البرنامج الصيفى لأوركسترا القاهرة السيمفونى، شهد مجموعة من العروض المميزة سعيا لإثراء ريبرتواره بنخبة من الأعمال العالمية وإلقاء الضوء عليها.