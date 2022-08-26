العراق: تمكنا بواسطة طائرات إف 16 من تدمير جميع الأوكار الإرهابية في البلاد

أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، أن القوات الجوية تمكنت من خلال ضرباتها تدمير جميع الأوكار الإرهابية التابعة لتنظيم داعش في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال الخفاجي ـفي تصريح خاص لقناة (العراقية) الإخبارية اليوم الجمعةـ إنه "من خلال الجهد الاستخباري والأمني المستمر وتوجيه ضربات جوية بواسطة طائرات (إف-16) تمكنت قيادة العمليات المشتركة خلال الفترة الماضية من تدمير جميع أوكار عصابات داعش ومراكز القيادة ومخازن العتاد التي تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، مما أضعف قدرة التنظيم على القيام بأي عمليات إرهابية في البلاد.

وكان الناطق باسم العمليات المشتركة العراقية قد أكد في وقت سابق أن التطور الإيجابي في المجالات العسكرية سواء الأمني أو الاستخباري ساهم في الضغط على الجماعات الإرهابية وقتل عدد من قادتهم في البلاد.

وتتزامن تصاعد سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الأمنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع الأمنية في البلاد.