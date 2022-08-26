إحصاء: الاقتصاد الأمريكي يشهد ثاني تراجع ربع سنوي ولكن بوتيرة أبطأ

أظهرت إحصائية حديثة أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بوتيرة أبطأ خلال الربع الثاني من هذا العام " ما بين شهري أبريل ويونيو الماضيين " عما كانت تُشير إليه تقديرات الحكومة الفيدرالية.

وأوضحت الإحصائية ، الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي "بي.إي.إيه." ، التابع لوزارة التجارة الأمريكية، اليوم /الخميس/، أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انخفض بمعدل بلغ 6ر0% " خلال تلك الشهور من العام الجاري وفقا لقياس الأداء السنوي، وهو ما يقل بمقدار 3ر0 بالمائة عن تقديرات نفس المؤسسة والتي أعلنتها في شهر يوليو الماضي حين توقعت حدوث انكماش بنسبة 9 ر0%.

وتصدر "بي.إي.إيه." ثلاثة تقديرات لكل تغير ربعي للناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي.

وأشارت المؤسسة إلى أن الربع الثاني من العام الجاري شهد تراجعا في حجم النشاط الاقتصادي بصورة أقل حدة مما كان يعتقد في بادئ الأمر بعد دراسة البيانات الأكثر شمولا والأوسع نطاقا حول حجم انفاق المستهلكين والذي ارتفع بنسبة 6ر1% خلال الربع الثاني.

يذكر أن الاقتصاد الأمريكي يشهد بذلك ثاني تراجع له على التوالي حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 5ر1% في الربع الأول من العام الجالي.