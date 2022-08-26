معسكر تدريبي لتنمية المهارات الكشفية لعشائر الجوالة ومسابقة فنية بمشاركة 50 مشاركا

أقامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، المعسكر التدريبي الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لأعضاء الجوالة، بمركز شباب إبشان، التابع لإدارة شباب بيلا، بمشاركه عشائر الجوالة بمراكز شباب "العلامية، الهمة، إبشان، حاذق، أبو أرز".

وقدم عادل عبدالغفار، القائد بالكشافة الجوية بالمحافظة، خلال محاضرته تطبيق عملي و نظري لعمل الفرق الكشفية.

تتضمن برنامج المعسكر مجموعة من المحاضرات لتحقيق أهداف تدريبية وهي: التعريف بتاريخ الحركة الكشفية والإرشادية، التعريف بالحركة الكشفية والإرشادية، الإسعافات الآولية، إدارة الأزمات والكوارث، أعمال الريادة وتوضيح انواع النيران والبلط، القياسات والارتفاعات، الإسعافات الاوليه للأزمات والكوارث، الحبال والعقد والربطات".

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة وإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.

كما أقامت إدارة شباب قلين المسابقة الفنية، للنشء في الفن التشكيلي، بمشاركة 50 شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب التابعة، بإشراف تنفيذى للادارة العامة للشباب بالمديرية.

تقام المسابقة بهدف تنمية مهاراتهم الإبداعية والتذوق الفني، وأبرزت اللوحات الفنية شخصية الطليع وروحه الإبداعية.

كما أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ حرص وزارة الشباب والرياضة على تنمية روح الإبداع للنشء والشباب من خلال البرامج والفعاليات الفنية المقدمة من خلال خطط مراكز الشباب، وتوفير مدربين أكفاء لتنفيذ الورش الفنية، لتشجيعهم على خوض المسابقات المتنوعة سواء على مستوى المديريات أو على مستوى الجمهورية بدافع اكتساب مزيد من المهارات، والاطلاع على المستوى الفني لأقرانهم.

قيمت الأعمال الفنية في ختام المسابقة وتم تكريم المشاركين من أعضاء مراكز شباب قلين، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة وإشراف عبد المنعم الكناني، وتنفيذ فريق عمل الإدارة.