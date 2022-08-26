نشوب حريق على متن عبارة ركاب في الفلبين

أعلنت هيئة الموانئ الفلبينية، اليوم الجمعة، أن حريقا نشب على متن عبارة ركاب في المياه قبالة سواحل مقاطعة "باتانجاس".



ونقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الهيئة قولها ان العبارة كانت تقل نحو 40 راكبا و30 من أفراد طاقمها وقت نشوب الحريق، مشيرة إلى أن هذا الحريق اندلع عندما اقتربت العبارة من ميناء باتانجاس.



وأضافت القناة أن الركاب قفزوا في مياه البحر مع تصاعد دخان أسود كثيف من العبارة وقت الحادث، مشيرة إلى أن حرس السواحل الفلبيني يواصل عمليات الإنقاذ.



وأشارت القناة إلى أنه تم إنقاذ 39 شخصا على الأقل، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، إلا أنه لم تتضح بعد أسباب وملابسات نشوب هذا الحريق.