 نشوب حريق على متن عبارة ركاب في الفلبين - بوابة الشروق
الجمعة 26 أغسطس 2022 4:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي.. هل تؤيد بقاء المدير الفني «سواريش» للموسم الجديد؟

النتـائـج تصويت

نشوب حريق على متن عبارة ركاب في الفلبين

مانيلا - أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 3:49 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 3:49 م
أعلنت هيئة الموانئ الفلبينية، اليوم الجمعة، أن حريقا نشب على متن عبارة ركاب في المياه قبالة سواحل مقاطعة "باتانجاس".

ونقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الهيئة قولها ان العبارة كانت تقل نحو 40 راكبا و30 من أفراد طاقمها وقت نشوب الحريق، مشيرة إلى أن هذا الحريق اندلع عندما اقتربت العبارة من ميناء باتانجاس.

وأضافت القناة أن الركاب قفزوا في مياه البحر مع تصاعد دخان أسود كثيف من العبارة وقت الحادث، مشيرة إلى أن حرس السواحل الفلبيني يواصل عمليات الإنقاذ.

وأشارت القناة إلى أنه تم إنقاذ 39 شخصا على الأقل، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، إلا أنه لم تتضح بعد أسباب وملابسات نشوب هذا الحريق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك