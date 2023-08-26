صيادو وحش بحيرة لوخ نس يطلقون أكبر حملة بحث خلال عقود

بدأت أكبر حملة خلال عقود في أسكتلندا بحثا عما يطلق عليه نيسي، وحش بحيرة لوخ نس.



وتحت أمطار غزيرة، تمركز عشرات المتطوعين من مختلف أنحاء العالم في 17 موقع رصد حول البحيرة الشهيرة في منطقة المرتفعات الأسكتلندية صباح اليوم السبت.



وسوف تبحر قوارب مزودة بتكنولوجيا خاصة، مثل سماعات ترصد الأصوات البحرية، في بحيرة لوخ نيس. ومن المقرر أيضا استخدام طائرات درون مزودة بكاميرات تصوير حراري.



ووفقا للمنظمين، وهم مركز لوخ نس للزوار والمتحمسين من المجموعة التطوعية لوخ نس اكسبلوريشن، هذه أكبر حملة بحث ممنهجة عن المخلوق المسمى نيسي منذ 1972.



وترجع الأساطير المحيطة بالوحش في البحيرة الشاسعة التي يبلغ عمقها 230 مترا إلى زمن القديس كولومبا الذي قيل إنه روض الوحش بعدما اختطف أحد خدامه في عام 565 ميلادية.