غلق مخبزين لمدة شهر وتحرير 19 محضرا بالبحيرة

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي، مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموين بناحية حوش عيسى وأبو المطامير.

وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضرا متنوعين في مجال المخابز، لإنتاجهم خبزا غير مطابق للمواصفات ولعدم نظافة الأدوات والتصرف في الدقيق المدعم.

كانت الحملة برئاسة عادل أبوالفتوح وبرفقه تامر مبارك مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.