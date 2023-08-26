تحدثت الفنانة أمينة خليل، عن الفنان محمد ممدوح الذي يزاملها في بطولة فيلم «وش في وش» المطروح حاليا في دور العرض السينمائية .

وقالت خلال مقابلة مع برنامج «سبوت لايت» على قناة «صدى البلد»، عُرضت مساء الجمعة، إن ممدوح - الشهير بتايسون - ممثل عبقري، وأن هناك لغة تفاهم تجمع بينهما.

وأضافت: «تايسون ممثل رهيب وشاطر ومعطاء في تمثيله ودي أكتر حاجة بحبها.. هو مش أناني في تمثيله لكنه بيركز جدا وبيرفع الفنان اللي قدامه وبيوديه لمنطقة أفضل».

من ناحية أخرى، أكدت أمينة أن الأجواء خلال تصوير الفيلم كانت كوميدية للغاية، كما أن حالة حب سادت بين الجميع خلال تصوير هذا العمل الذي وصفته بالمختلف.

وأكّدت أن الفيلم يناقش قضية مهمة لكن بطريقة كوميدية، متمنية أن يحظى بإعجاب الجمهور.