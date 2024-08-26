منتخب ناشئي الطائرة يهزم إيران ويتأهل لربع نهائي بطولة العالم

تمكن منتخب مصر لناشئي الكرة الطائرة من تحقيق فوزا مثيرا على منتخب إيران بنتيجة 3/2 ضمن ختام دور المجموعات ببطولة العالم لناشئي الكرة الطائرة تحت 17 عامًا و المقامة ببلغاريا.

وجاءت نتيجة الأشواط :19-25 22-25 25-19 27-25 13-15.

وتصدر منتخب مصر المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات ليتأهل للدور ربع النهائي في بطولة العالم للناشئين بعد أداء مميز من ناشئي الفراعنة.

و فاز منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة تحت 17 سنة أمس بالمباراة الثانية في بطولة العالم وذلك أمام منتخب ليبيا بنتيجة 3-0 وقبلها تغلب في الافتتاح على نظيره التونسي بنتيجة 3-0

ويضم المنتخب 12 لاعبا، فى بطولة العالم تحت إشراف الخبير البرازيلى بيرسى أونكن، وهم: أحمد عبد البارى، زياد حنيدق، مصطفى طايع، الحبيب إبراهيم، مهند باشا، خالد الفقى، مروان متولى، أحمد يوسف جبل، محمد نصر، حمزة يس، فادى حنفى، زياد غنيم.