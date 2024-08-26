أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، وصول طعومات شلل الأطفال إلى قطاع غزة، حيث تم حفظها في مخزن للطعومات خصص لحملة التطعيم، بالتنسيق مع منظمة "اليونيسيف".

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الدفعة الأولى من الطعومات وصلت، والبالغ عددها 1,26 مليون جرعة، وأن العمل جار على توفير 365 ألف جرعة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأضافت أن الحملة تستهدف 640 ألف طفل، وسيتم إعطاء جرعتين من اللقاح لكل طفل من عمر يوم وحتى 10 سنوات.

وأكدت الوزارة أنها "تعمل على مدار الساعة للتنسيق مع الشركاء الصحيين الدوليين لانطلاق الحملة خلال الأيام القليلة المقبلة، وبما لا يعرض حياة الكوادر الصحية للخطر جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع".

‏‎وجددت وزارة الصحة مناشداتها للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية زيادة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان وتسهيل مهمة الكوادر الصحية في قطاع غزة.