تراجع الثقة الاقتصادية في التشيك لأدنى مستوى خلال ستة أشهر

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أظهرت نتائج مسح أجراه مكتب الإحصاء التشيكي صدرت اليوم الإثنين، تراجع الثقة في الاقتصاد التشيكي أكثر في آبأغسطس إلى أدنى مستوى خلال ستة أشهر.

وانخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 7ر93 نقطة في أغسطس من 1ر95 نقطة في يوليو. وهذه هي أدنى قراءة منذ فبراير عندما بلغت القراءة 6ر90 نقطة.

وأظهرت البيانات أن مؤشر الثقة في الأعمال تراجع إلى 93 نقطة من 5ر94 نقطة قبل شهر.

ومن ناحية أخرى، تحسن مؤشر الثقة الصناعية إلى 5ر91 نقطة من 9ر89 نقطة وتراجع مؤشر الثقة في التجارة إلى 7ر94 نقطة من 3ر97 نقطة في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات تراجع الثقة بين المستهلكين في أغسطس، وانخفض مؤشر الثقة إلى 3ر97 نقطة من 4ر98 نقطة في يوليو.

وزاد بشكل كبير عدد المشاركين في الاستطلاع الذين يتوقعون تدهورا في الوضع الاقتصادي الإجمالي في الـ12 شهرا المقبلة.