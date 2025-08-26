دلهي: شرطة مكافحة الفساد تداهم مقرات زعيم حزب عام أدامي وآخرين في قضية احتيال البنية التحتية الصحية

فتشت قوات إنفاذ القانون، اليوم الثلاثاء، مقرات الوزير السابق ساورابه بهاردواج وآخرين في إطار تحقيق في غسل أموال مرتبط بمزاعم احتيال في مشاريع البنية التحتية الصحية خلال فترة حكومة حزب عام آدامي السابقة في دلهي، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" نقلا عن مصادر رسمية.

وقالت المصادر، إنه يجري حاليًا تفتيش 13 موقعًا على الأقل، تشمل مواقع بعض المقاولين الخاصين ومطوري العقارات التجارية في المنطقة العاصمية الوطنية، بموجب قانون منع غسل الأموال.

وبدأ تحقيق هيئة إنفاذ القانون ضد بهاردواج "45 عاما" رئيس فرع حزب عام آدامي في دلهي والمتحدث الرسمي باسم حزبه؛ بسبب بلاغ جنائي سجلته فرقة مكافحة الفساد في دلهي في يونيو الماضي.

واتهمت فرقة مكافحة الفساد بهاردواج، وزملاءه في الحزب ووزير الصحة السابق ساتيندار جاين، ومقاولين خاصين ومسئولين حكوميين، غير معروفين، بالفساد في مشاريع البنية التحتية الصحية لحكومة حزب عام آدامي بقيادة رئيس الوزراء أرفيند كجريوال.

وبعد تقديم البلاغ الجنائي لفرقة مكافحة الفساد، اتهم حزب عام آدامي بسوء استخدام صارخ للوكالات لتشويه سمعة قادته.

وجاءت شكوى فرقة مكافحة الفساد بعدما اتهم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في دلهي في أغسطس من العام الماضي بارتكاب "مخالفات جسيمة وشبهة فساد في مختلف مشاريع البنية التحتية الصحية في ظل حكومة دلهي".