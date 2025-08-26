سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تستضيف مكتبة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد السابع من سبتمبر، ندوة لمناقشة وتوقيع كتاب "قبل المأذون" للدكتورة آمال إبراهيم، استشارية العلاقات الأسرية.

تقام الفعالية تحت رعاية مجلس الأسرة العربية للتنمية، في السادسة مساءً بمقر المكتبة بشارع محمد مظهر في الزمالك.

الكتاب يركز على تأهيل المقبلين على الزواج قبل إتمام عقد القران، ويتناول أسس بناء علاقة زوجية صحية من خلال فهم الذات، اختيار الشريك، إدارة الخلافات، مع تقديم دليل عملي يساعد على تأسيس حياة مستقرة قائمة على الوعي المشترك.

كما يتضمن تدريبات واختبارات تطبيقية لدعم الشباب والفتيات في معرفة أنفسهم بشكل أعمق قبل اتخاذ خطوة الارتباط.