تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل جماعي، اليوم الثلاثاء، متأثرة بهبوط الأسهم الأمريكية في بورصة "وول ستريت" للأوراق المالية، والذي محا جزءا من المكاسب الكبيرة التي تحققت الأسبوع الماضي عقب تزايد الآمال في قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وهبط مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني، في التداولات الصباحية، بنسبة 1.1% ليصل إلى 42342.28 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز / إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.3% ليصل إلى 8949.40 نقطة.

وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.8% ليصل إلى 3184.70 نقطة بعدما أظهرت البيانات تحسنا في ثقة المستهلكين؛ مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي لن يجري أي تغييرات على أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.2% ليصل إلى 25766.68 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1% ليصل إلى 3878.24 نقطة.

وأغلقت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت للأوراق المالية، أمس الاثنين، على تراجع، حيث انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بواقع 27.59 نقطة، أي بنسبة 0.4%، ليصل إلى 6439.32 نقطة، لكنه لا يزال قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي متراجعا بواقع 349.27 نقطة، أي بنسبة 8ر0%، ليصل إلى 45282.47 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق الجمعة الماضي.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بواقع 47.24 نقطة، أي بنسبة 0.2%، ليصل إلى 21449.29 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الثلاثاء، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 32 سنتا ليصل إلى 64.48 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 28 سنتا ليصل إلى 68.52 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 147.31 ين ياباني من 147.71 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1644 دولار من 11623 دولار.