الاتحاد السنغالي يدعم جينيراسيون بمنحة مالية قبل مواجهة الزمالك

قدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم، منحة مالية لفريق جينيراسيون فوت، قبل مواجهة الزمالك في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ووفقًا لبيان من الاتحاد السنغالي لكرة القدم، نشره موقع «wiwsport» الإفريقي، فإن الاتحاد قدم منحة قيمتها 6.5 مليون فرانك إفريقي لفريق جينيراسيون فوت قبل مباراة الإياب أمام الزمالك في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

ويأمل الفريق السنغالي في تحقيق المفاجأة والإطاحة بالزمالك من البطولة القارية، بعدما تفوق عليه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف .