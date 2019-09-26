أبو الغيط: التدخلات الإيرانية في اليمن أطالت أمد الصراع وجعلته أكثر استعصاء على الحل



قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، إن التدخلات الإيرانية في اليمن أطالت أمد الصراع وجعلته أكثر استعصاء على الحل، مُحمّلاً إيران والحوثيين المسئولية الأساسية عن تفاقم معاناة الشعب اليمني وتعميق الأزمة الإنسانية هناك.

جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن الجامعة العربية اليوم "الخميس" خلال لقاء "أبوالغيط" مع مارتين جريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ونبه "أبوالغيط"، خلال اللقاء، إلى خطورة ما تقوم به إيران باستخدام الميلشيات الحوثية كورقة لإدارة صراعها مع الولايات المتحدة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن اللقاء تناول آخر مستجدات الأزمة اليمنية مع التركيز على الجهود الجارية من أجل إحياء العملية السياسية وخفض التصعيد واستعادة السلام والشرعية لليمن.

وأضاف المصدر أن "أبو الغيط " شرح للمبعوث الأممي ، خلال اللقاء، موقف الجامعة العربية المتمثل في قرار مجلس الجامعة الذي اعتمد في 10 سبتمبر الجاري وهو الموقف الثابت الذي يدعم أيضا وحدة التراب اليمني وتكامله الإقليمي، وأهمية استعادة المؤسسات الشرعية بالدولة والحيلولة دون تحول اليمن لمنصة تهديد لجيرانه.

وأوضح المصدر أن "أبو الغيط" استمع من المبعوث الأممي لآخر مستجدات جهوده في الوساطة، خاصة في ضوء العرض أحادي الجانب من طرف الحوثيين بوقف الهجمات ضد السعودية، وما قد ينطوي عليه هذا الأمر من فرص لإحلال السلام في اليمن.

ونقل المصدر عن الأمين العام للجامعة العربية قوله "إن من الضروري اختبار كل فرصة للسلام، وأن ما يهم في هذا للصدد هو أفعال الحوثيين لا أقوالهم".