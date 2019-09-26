مقتل 12 وإجلاء المئات عقب هطول أمطار غزيرة بغرب الهند

قال مسؤولو إدارة الكوارث، اليوم الخميس، إن ما لايقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم وفقد 4 آخرين عقب هطول أمطار غزيرة على منطقة بوني بولاية ماهاراشترا بغرب الهند.

ويشار إلى أن موسم الأمطار الموسمية بالهند، الممتد من يونيو حتى مطلع أكتوبر، يشهد هطول أمطار غزيرة تسبب غالبا ضررا ودمارا واسع النطاق.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الهندية أن ما لايقل عن 1607 أشخاص لقوا حتفهم في حوادث متعلقة بالأمطار في أنحاء البلاد منذ يونيو الماضي حتى 24 سبتمبر الجاري.

ولقى 5 أشخاص حتفهم في مدينة بوني إثر انهيار حائط بعد هطول أمطار غزيرة ومفاجئة أمس الأربعاء، وفقا لما قاله سوهان جايكواد المسؤول بغرفة التحكم بإدارة التعامل مع الكوارث في منطقة بوني، وقد فقد 4 آخرين بسبب الأمطار.

وقال نافال كيشوري رام المسؤول بمنطقة بوني، إن عمليات إجلاء الذين يعيشون في مناطق غمرتها المياه أو بالقرب من الممرات المائية تجرى على قدم وساق بمساعدة فرق الإغاثة من الكوارث الوطنية.

وتوقعت هيئة الارصاد هطول مزيد من الأمطار اليوم وغدا الجمعة.