السفارة المصرية في طوكيو تحتفل بزيادة عدد الرحلات الجوية الأسبوعية لشركة مصر للطيران إلى اليابان

قامت السفارة المصرية في طوكيو، برعاية الفعالية السياحية التي نظمها الوكيل التمثيلي لخطوط مصر للطيران باليابان يوم 24 سبتمبر الجاري بمناسبة الإعلان عن زيادة عدد رحلات الشركة من القاهرة لطوكيو لتصبح ثلاث رحلات أسبوعيا اعتبارا من ديسمبر 2019، وذلك بحضور كل من ممثلي كبريات الشركات السياحية اليابانية المهتمة بالسوق المصري، ومسئولي الاتحاد الياباني للوكلاء السياحيين، ورئيس المجلس الياباني للسياحة الخارجية، وممثلي وسائل الإعلام الرئيسية؛ ما ساهم في تحقيق أكبر قدر من الدعاية الترويجية للناقل الوطني ولمختلف المقاصد السياحية بمصر.

وألقى السفير أيمن كامل، سفير مصر لدى اليابان، كلمة افتتاحية أكد خلالها على أن تسيير الرحلات الإضافية يأتي استجابة للزيادة المضطردة في حجم التدفق السياحي الياباني خلال العام المنصرم، ولاسيما منذ صدور قرار الحكومة اليابانية الخاص بتعديل إرشادات السفر إلى مصر، والذي تم الإعلان عنه بصورة رسمية عبر وزير الخارجية الياباني خلال مشاركته كضيف شرف في حفل استقبال العيد القومي المصري بمقر السفارة المصرية مطلع شهر يوليو 2018.

وأوضح السفير كامل، أن قرار الحكومة اليابانية جاء انعكاسا للطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في قطاع الخدمات السياحية، وتكليلاً للجهود التي تُبذل بصورة مستمرة للتعريف بحالة الاستقرار الأمنية والاقتصادية بمصر في مختلف أوساط المجتمع الياباني. كما استعرض سفير مصر أهم مشروعات التعاون الثقافي القائمة بين البلدين، وعلى رأسها مشروع المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه شهر أكتوبر 2020، مبرزاً تنوع أنماط المقصد السياحي المصري، الذي يضم السياحة الترفيهية والشاطئية، والسياحة الدينية، والسياحة العلاجية، فضلاً عن سياحة المؤتمرات والمعارض.

وأكد السفير أيمن كامل أن زيادة عدد رحلات الطيران من شأنه كذلك المساهمة في زيادة فرص التبادل التجاري والاستثماري بين مصر واليابان، وتدعيم العلاقات بين البلدين.