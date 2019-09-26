الولايات المتحدة: نفعل كل ما هو ضروري لمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، إن بلاده سوف تقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة السعودية للدفاع عن نفسها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، أمس الأربعاء، من إسبر، الذي تطرق خلاله للترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقلت واس عن وزير الدفاع الأمريكي تأكيده أن سياسة إيران العدائيةً التي تزعزع الاستقرار في المنطقة لا بد من كبحها، مجدداً شكره للمملكة لانضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية ودورها في المساهمة في حفظ أمن الملاحة والتجارة العالمية.

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي، أن الهجوم التخريبي الذي تعرضت له المملكة يعد تصعيدًا خطيرًا تجاه العالم بأسره، يتطلب وقفة حازمة حفظاً للسلم والأمن الدوليين.

كانت الولايات المتحدة عن عزمها إرسال قوات إلى السعودية عقب الهجمات على شركة ارامكو النفطية السعودية الاسبوع الماضي.