فينيسيوس: بكيت بعد هدفي أمام أوساسونا لهذا السبب

أوضح فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، السبب في دخوله بنوبة بكاء بعد هدفه في شباك أوساسونا خلال مباراة الفريقين الأربعاء على ملعب (سانتياجو برنابيو) ضمن الجولة السادسة لليجا.



وقال اللاعب البرازيلي الواعد إن "الأمور كانت صعبة بعض الشيء" عقب الإصابة التي تعرض لها في الموسم الماضي من أجل استعادة مستواه.



وأكد صاحب الـ19 عامًا في تصريحات عقب اللقاء "بكيت لأن الأمور كانت بعصبة بعض الشيء عقب إصابتي. تأخرت في استعادة مستواي السابق.. لم أكن سعيدًا".



وتابع "اليوم كنت أكثر هدوءًا، ولا يوجد حالة أفضل من هذه قبل مباراة الدربي. لم أعتد خوض مباريات كثيرة دون التسجيل. نعم لم أكن أقدم المستوى المطلوب، ومتفهم صافرات الاستهجان".



وأكد اللاعب الشاب أنه يتدرب "كثيرا" على مدار الموسم، ويبذل مجهودًا كبيرًا في التدريبات من أجل الوصول لمستواه السابق.



وأتم فينيسيوس "خرجت من الملعب وأنا أكثر هدوءًا. سعيد بالعودة للاستمتاع على ملعب البرنابيو".