العين يهزم الوصل بثلاثية في الدوري الإماراتي

فاز العين على مضيفه الوصل 3 /1 ، اليوم الخميس، في المرحلة الثانية من دوري الخليج العربي الإماراتي ، والتي شهدت فوز الشارقة على اتحاد كلباء 3 /1 و عجمان على ضيفه النصر 3 /1، وتعادل بني ياس مع الظفرة 1/1.

وتقدم الوصل في الدقيقة 14 عن طريق مهاجمه البرازيلي ويلتون سواريز، لكن الياباني تشوكاسا شيوتاني سجل هدف التعادل للعين في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 60 سجل بندر الأحبابي الهدف الثاني للعين، قبل أن يقدم تمريرة رائعة للتوجولي لابا كودجو ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 69.

ورفع العين رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف الشارقة المتصدر، فيما تجمد رصيد الوصل عند نقطة واحدة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثانية فاز الشارقة حامل اللقب على مضيفه اتحاد كلباء 3/ 1 في وقت سابق اليوم.

ورفع الشارقة رصيده إلى ست نقاط ليتصدر ترتيب المسابقة، فيما لم يحقق اتحاد كلباء أي نقطة ليبقى في المركز الثالث عشر (قبل الأخير).

وتقدم الشارقة في الدقيقة 17 عن طريق ريكاردو جوميز، قبل أن يسجل التوجولي بينيل ملابا هدف التعادل لاتحاد كلباء في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 41 سجل إيجور كورنادو الهدف الثاني للشارقة، ثم أضاف عبد الله غانم جمعة الهدف الثالث في الدقيقة 60.

وفي لقاء آخر تعادل بني ياس مع مضيفه الظفرة 1 /1.

وتقدم الظفرة في الدقيقة 36 عن طريق جواو بيدرو، قبل أن يتعادل لويز أنطونيو لبني ياس في الدقيقة 60.

ورفع بني ياس رصيده إلى نقطتين في المركز السادس، فيما حصد الظفرة أول نقطة له في المسابقة ليحتل المركز العاشر.

وفي المباراة الأخيرة اليوم، فاز عجمان على النصر 3/ 1 .

وتقدم النصر في الدقيقة 23 عن طريق براندلي كيواس، قبل أن يتعادل عجمان عن طريق ويليام أوسو في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 71 سجل حسين عبد الرحمن الهدف الثاني لعجمان، ثم أضاف فاندر فييرا الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

ورفع عجمان رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد النصر عند نقطة واحدة في المركز التاسع.

وبدأت المباراة بسقوط لابا كودجو مهاجم العين داخل منطقة الوصل، بعد احتكاك مع مدافع الوصل عبد الرحمن صالح، ليطالب لاعبو الفريق الضيف بركلة جزاء، لكن الحكم أكد عدم وجود أي عرقلة للمهاجم التوجولي في الثواني الأولى من المباراة.

وفي الدقيقة الرابعة ،حاول فيرناندو جايبور تسديد كرة داخل منطقة جزاء العين، لكن الدفاع تصدى ببراعة، لترتد إلى علي صالح الذي سدد كرة جاءت بعيدة تماماً عن مرمى خالد عيسى.

وحاول كودجو مجددًا تسجيل هدف التقدم للعين، بعد أن تلقى كرة عرضية من سعيد السعدي، ليحولها بضربة رأس لكنها جاءت أعلى عارضة مرمى الحارس محمد البيراق.

وجاء أول أهداف المباراة في الدقيقة 14 للوصل، عن طريق المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز، الذي استفاد من ارتداد الكرة من الحارس خالد عيسى، الذي تصدى بصعوبة لتسديدة جايبور، ليضعها سواريز في الشباك معلنًا تقدم فريقه.

ولم تمر ثلاث دقائق حتى سجل العين هدف التعادل عن طريق المدافع الياباني تشوكاسا شيوتاني، الذي استغل ارتباك دفاع الوصل، ليسدد كرة في الشباك ليدرك التعادل لفريقه.

وفي الدقيقة 30 سدد لابا كودجو كرة أرضية زاحفة على مرمى البيراق، لكن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر لحارس مرمى الوصل.

وسدد الصربي أندريا رادانوفيتش كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، لكنها لم تشكل أي تهديد على مرمى الوصل في الدقيقة 40.

وكاد ويلتون سواريز أن يضيف الهدف الثاني للوصل، بعد أن تسلم كرة داخل منطقة جزاء العين، حيث لم يجد أي صعوبة في ترويض الكرة وتسديدها بتجاه مرمى خالد عيسى، لكنها جاءت بعيدة تمامًا عن الشباك في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وبدأ الشوط الثاني بمحاولات من العين لتسجيل الهدف الثاني، فيما تراجع الوصل إلى منطقة جزائه، لتستمر سيطرة العين على المباراة والتي بدأت منذ منتصف الشوط الأول.

و ترجم البديل بندر الأجبابي سيطرة العين إلى هدف ثان في الدقيقة 60،بعد دقيقتين من نزوله، حيث انطلق بالكرة من منتصف الملعب، ليسدد كرة قوية على يسار الحارس البيراق.

وحاول الوصل تعديل النتيجة دون جدوى، حيث لم يفلح سواريز وجايبور في فك شفرة دفاع العين بقيادة إسماعيل أحمد ومحمد علي شاكر.

وفي الدقيقة 69 سجل لابا كودجو الهدف الثالث للعين بعد أن تلقى تمريرة من الأحبابي صاحب الهدف الثاني، ليضع الكرة في شباك البيراق، مترجمًا بذلك تفوق العين في المباراة.

وحاول كودجو أن يسجل هدف الرابع للعين في الدقيقة 73، بعد أن تلقى كرة عرضية مرة أخرى من الأحبابي، لكنها وجهها بضربة رأس بعيدة عن المرمى.

وأحكم العين سيطرته على المباراة، بدون وجود هجومي واضح للوصل، الذي اكتفى بالدفاع لعدم تلقي شباكه لأهداف أخرى.

وكاد لابا كودجو أن يضيف الهدف الرابع للعين، حينما تقدم لمنطقة جزاء الوصل وراوغ لوكاس جالفاو قبل أن يسدد كرة هزت الشباك من الخارج في الدقيقة 81.

وأهدر اللاعب ذاته فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الرابع بعد أن راوغ حارس الوصل في الدقيقة 88 لكنه سدد الكرة في الشباك من الخارج مجددًا.

ولم تشهد باقي دقائق المباراة أي جديد ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز العين 3 /1 على الوصل .