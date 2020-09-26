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شهدت مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون ألبيون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز حادثة غريبة بعدما أنهى حكم المباراة قبل أن يعود لاستئنافها بسبب اشتباهه في ركلة جزاء للشياطين الحمر.

المباراة كانت متجهة للتعادل الإيجابي 2-2، بعدما أنهى حكم المباراة اللقاء، قبل أن يعود لتقنية الفيديو «فار» للتأكد من وجود ركلة جزاء لمانشستر يونايتد بعد لمسة يد على مانويل موباي، مهاجم نادي برايتون.

عاد الحكم لتقنية الفيديو واحتسب ركلة الجزاء التي أحرزها البرتغالي برونو فيرنانديز لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2، مانحًا يونايتد الثلاث نقاط كاملة.

أهداف مانشستر يونايتد جاءت عن طريق لويس دانك بالخطأ في مرماه، وماركوس راشفورد، وبرونو فيرنانديز من ركلة جزاء فيما سجل لبرايتون نيل ماوباي وسولي مارتش.