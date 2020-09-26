 ضبط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه فى الجيزة - بوابة الشروق
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ضبط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه فى الجيزة

 محمد أبوعوف :
نشر في: السبت 26 سبتمبر 2020 - 6:43 م | آخر تحديث: السبت 26 سبتمبر 2020 - 6:43 م

ألقت الأجهزة الأمنية فى الجيزة، القبض على 4 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواطنين وترويعهم.
وتلقى اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إخطارا بأنه فى أثناء مرور قوة أمنية بقيادة النقيب كريم عبدالمنعم، لتفقد الحالة الأمنية على طريق الفيوم بمنطقة الرماية لاحظ وجود 4 أشخاص اشتبه بهم وبمجرد استيقافهم حاولوا الفرار إلا أن القوة الأمنية تمكنت من ضبطهم.
وتبين من التحريات أن المتهمين تخصصوا فى سرقة المواطنين وترويعهم، تحررت مذكرة وتم إحالتها لقسم شرطة الهرم وأمر مدير الأمن إحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.

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