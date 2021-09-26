تابلوهات استعراضية لفرقة الأنفوشي ضمن صيف بلدنا بمطروح

قدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية، مجموعة من التابلوهات الاستعراضية الغنائية، على مسرح النادى الاجتماعي بمطروح المكشوف، ضمن فعاليات مهرجان صيف بلدنا الذي تنظمة هيئة قصور الثقافة الجماهيرية.

وأجرت الفرقة عروضًا استعراضية راقصة وغنائية في حفلين متتاليين، وسط حضور جماهيري بقيادة الفنان ياسر عثمان، جسدت من خلالها الفلكلور الشعبي السكندري، وثقافة المجتمعات الساحلية، التي تشتغل في أعمال الصيد والتجارة البحرية، من خلال "رقصة الصيادين، بنات بحري، الفرح الإسكندراني، المركبي، التنورة"، وغيرها من التبلوهات الفنية.

وقال صالح يونس مدير النادي الاجتماعي، إن مبادرة صيف بلدنا قدمت عروضا فنية مفتوحة ومجانية، لكل من فرق أوبرا عربي، مصطفى كامل للموسيقى العربية، فرقة مطروح للفنون الشعبية، الحرية للفنون الشعبية، الأنفوشي للموسيقى العربية، فرقة أبو قير للموسيقى العربية، على المسرح المكشوف، منذ بداية الشهر الجاري.