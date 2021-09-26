كندا تستأنف الطيران مع الهند بعد توقف 5 أشهر بسبب كورونا

أعلنت وزارة النقل في كندا رفع الحظر عن استقبال رحلات الطيران المباشرة القادمة من الهند بدءا من غد الاثنين، وذلك بعد توقف دام لأكثر من خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة النقل، في تدوينة على حسابها الرسمي على موقع تويتر، حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الأحد، أنه "بدءا من يوم 27 سبتمبر الجاري، بإمكان رحلات الطيران المباشرة القادمة من الهند الهبوط على الأراضي الكندية، مع تفعيل إجراءات إضافية للوقاية الصحية".

وأشارت الشبكة إلى أنه يجب على المسافرين إثبات سلبية مسحة الكشف عن الإصابة بالفيروس؛ بأحد المعامل المتواجدة في مطار العاصمة الهندية نيودلهي، خلال 18 يوما من تاريخ مغادرة الهند.

يذكر أن كندا منعت استقبال أو إقلاع أية رحلات جوية من وإلى الهند في أبريل الماضي؛ حينما بلغت الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد ذروتها في الهند، وكان قد تم تأجيل موعد استئناف حركة الطيران مرات عديدة.