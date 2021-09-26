تايلاند تسجل 12 ألفا و353 إصابة و125 حالة وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة العامة في تايلاند، اليوم الأحد، 12 ألفا و353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى مليون و561 ألفا و638 إصابة.

كما سجلت وزارة الصحة، حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية ، 125 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 16 ألفا و268 حالة.. في حين تعافى على مدار أمس 14 ألفا و305 أشخاص، ليرتفع بذلك عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و423 ألفا و126 شخصا.