أعربت نادين السلعاوي لاعبة المنتخب الوطني لسيدات كرة السلة عن سعادتها، بعد حصول المنتخب الوطني على المركز السادس في بطولةالأفروباسكت، والتي إستضافتها العاصمة الكاميرونية ياوندي خلال الفترة من 18 حتى 26 سبتمبر الجاري.

وقدمت نادين أداء رائع طوال البطولة، حيث أحرزت 101 نقطة، منها 9 رميات ثلاثية ناجحة وتوجت بجائزة هدافة البطولة وساعدت المنتخبالوطني في احتلال المركز السادس

وقالت نادين في تصريحات للموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة السلة: "في البداية ، أنا فخورة بكل فرد في الفريق، فنحن كافحنا حتى النهاية،وكان لدينا صخب كبير ومن الأفضل أن نعتقد أننا سنكون في نصف نهائي النسخة المقبلة."

وأضافت: "في الواقع، مصر الآن في مرحلة تقدم كبير، فمنذ عودتنا إلى بطولة الأفروباسكت في عام 2013، بعد غياب 5 نسخ متتالية منالبطولة، ونحن في مرحلة تقدم، حيث إحتلت مصر المركز الثامن في 2013 و 2015، والمركز السابع في 2017 و 2019، قبل أن نحصد المركزالسادس في هذه النسخة الحالية."

وأوضحت: "لقد تعثرنا نوعاً ما في اللحظات الحرجة من المباريات السابقة، فلقد إعترفت من قبل بأن معظمنا لاعبات شابات، لكن لدينا إمكانياتكبيرة، وأعتقد أننا سنعود المرة القادمة أقوى وأفضل."

وتحدثت نادين عن سر ممارسة اللاعبات لكرة السلة في مصر قائلةً: "شعبية كرة السلة للسيدات في مصر تزداد أكثر فأكثر، حيث بدأت القنواتالتلفزيونية في إذاعة مباريات السيدات، وأرى أن هذا سبباً في ممارسة اللاعبات لكرة السلة."

وواصلت حديثها قائلةً: "كنت من أوائل الفتيات اللاتي أخذن زمام المبادرة للتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومتابعة دراستي هناك أثناءممارسة كرة السلة، وبدأت أخبر الناس عن مدى روعة هذه التجربة، وأنا سعيدة لأنني تمكنت من مساعدة الآخرين، وأخبرهم بأن يفعلوا ذلك لأنهليس بالأمر الصعب، وبالفعل سافر عدد من اللاعبات المصريات إلى أمريكا لفعل ذلك ومنهم من يتواجد حالياً في قائمة المنتخب الوطني، مثل ريمموسى وهاجر عامر ورنيم الجداوي وهالة شعراوي."

واختتمت حديثها قائلةً: "لقد إستمتعت بالاجواء في ياوندي، ومن الرائع دائماً تمثيل بلدي، وكان من دواعي سروري أن أفعل أفضل ما لدى فيالملعب."

وكان المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات قد أنهى مشواره في بطولة الأفروباسكت، في المركز السادس بعد الخسارة أمام موزمبيق.

ويضم المنتخب الوطني 12 لاعبة هن، نادين السلعاوي ورنيم الجداوي ونور علي طلعت وندى نافع وهاجر عامر وريم طلعت وهالة مصطفىويسرا أشرف ونورهان فؤاد وفريدة وائل وثريا محمد وريم موسى.

ويقود إيهاب الألفي الإدارة الفنية للمنتخب الوطني، ويعاونه عمرو عاصم مدرب عام، ومحمد شوقي مساعد مدرب، وأسماء العقباوي مدربه.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر لسيدات كرة السلة قد فاز ببطولة الأفروباسكت مرتين من قبل.