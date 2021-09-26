أوساسونا يعمق جراح مايوركا بفوز قاتل في الدوري الإسباني

ضاعف أوساسونا من جراح مضيفه ريال مايوركا ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا عليه 3 / 2 في الوقت القاتل اليوم الأحد بالمرحلة السابعة للمسابقة.

وارتفع رصيد أوساسونا، الذي حصد انتصاره الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، إلى 11 نقطة في المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد مايوركا، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، عند ثماني نقاط في المركز الثاني عشر.

واتسمت المباراة بالإثارة منذ اللحظات الأولى، حيث بادر أوساسونا بالتقدم في الدقيقة التاسعة عن طريق خوسيه أنخيل، لكن سرعان ما أدرك مايوركا التعادل عبر داني رودريجيز في الدقيقة 11، فيما أضاف زميله فيرناندو نينيو الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، الذي انتهى بتقدم مايوركا 2 / 1.

وانتفض أوساسونا في الشوط الثاني، حيث أحرز إنييجو بيريز هدف التعادل في الدقيقة 58، قبل أن يمنح زميله خافي مارتينيز النقاط الثلاث للفريق الباسكي، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 89.

وتأتي تلك الخسارة، لتزيد من معاناة مايوركا، الذي تلقى خسارة موجعة 1 / 6 أمام مضيفه ريال مدريد في المرحلة الماضية.