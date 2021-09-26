مصطفي قمر يحتفل بانتهاء الموسم الأول من «قمر أف ام»

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احتفل الفنان مصطفي قمر بانتهاء الموسم الأول لإذاعته "قمر أف ام" داخل مقر الأكاديمية الخاصة به.

وكرم قمر ضمن الاحتفالية أول دفعة من مذيعي قمر أف ام احتفالا بانتهاء الموسم.

وعلى هامش الاحتفالية قدم قمر التهنئة ليامن حسني الفائز من خلال برنامج "موسيكا" لاكتشاف المواهب الغنائية الشابة علي مواقع التواصل الاجتماعي والجائزة هي أغنية من إنتاج المحطة، من كلمات أحمد علي موسي، وألحان مصطفي قمر وتوزيع أحمد عادل.

من جهة أخرى يستعد قمر لطرح أغنية "ضحكتك"، خلال الفترة المقبلة، وهي كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد يحي وتوزيع كريم عبد الوهاب.