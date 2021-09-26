نائب محافظ الدقهلية: حصر الورش الحرفية والمحال الصناعية غير المرخصة

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ برئاسة اجتماع متابعة حصر الورش الحرفية والمحلات الصناعية غير المرخصة بالمناطق السكنية، بهدف تقنين أوضاعها حرصا على حقوق الدولة وسلامة وحقوق المواطنين، تنفيذا لقرار محافظ الدقهلية رقم 550 لسنة 2021.



وقال هيثم الشيخ إن القرار الذي أصدره المحافظ أكد قيام اللجنة بأعمال الحصر الشامل لكافة المنشآت الصناعية العشوائية غير المرخصة بنطاق الوحدات المحلية، وإنه سيتم تنفيذ برنامج عمل وجدول زمني كمرحلة أولى لمرور اللجنة بعدد من المراكز، تشمل ميت غمر وأجا والسنبلاوين والمنصورة؛ لتنفيذ الحصر المطلوب والتيسير على أصحابها لتقنين أوضاعهم.



وأضاف أن الهدف من أعمال اللجنة الحصر ومساعدة أصحاب المنشآت على السير في إجراءات تقنين الأوضاع، واستكمال تلك الإجراءات، حرصا على البيئة المحيطة وتوفير بيئة آمنه للمواطنين والمساكن المتواجدة بها هذه الورش والمحلات على مستوى المحافظة.



يذكر اأن اللجنة تضم في عضويتها مسئولي التفتيش والمتابعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء، والأمن الصناعي بالقوى العاملة، والضرائب العامة والعقارية، والتأمينات الاجتماعية وشئون البيئة والمخلفات، ونواب رؤساء المدن ومسئولي التراخيص بالوحدات المحلية المختصة.