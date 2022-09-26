 التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة - بوابة الشروق
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التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 5:36 م | آخر تحديث: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 5:36 م

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وإلزام إسرائيل باحترام حرمة الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى المبارك.

وأدانت المنظمة - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - بشدة اقتحام مستوطنين متطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفرض القيود على دخول المصلين والاعتداء عليهم واعتقال العشرات منهم.

وأكدت المنظمة أن هذا التصعيد الخطير يعد اعتداءً على حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وانتهاكا صارخًا لمواثيق حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددة التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين.

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