أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا منح به الجنسية لـ72 أجنبيًا، بينهم رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الروسية إيمانويل كويد، والموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن، والمتأهلون لمسابقة "رياديّو روسيا" في أعمال الإدارة.

وقال منظمو مسابقة "رياديّو روسيا" - في بيان نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين - إن الحاصلين على الجنسية الروسية مدراء تميّزوا في مسابقة الإدارة من دول تضم "إسرائيل وأرمينيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وبيلاروسيا وجورجيا".

وفي سياق منفصل، اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القنصل الياباني العام في فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا؛ لتلقيه معلومات سرية عن تأثير العقوبات على الوضع في إقليم "بريموريا" الروسي، وكذلك عن التعاون الروسي مع إحدى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان: "لقد أحبط جهاز الأمن الفيدرالي في إقليم بريموريا عملًا تجسسيًا، كان يقوم به قنصل اليابان العام في فلاديفوستوك، موتوكي تاتسونوري".

وأضاف البيان: "أسفرت عمليات البحث والتحري عن اعتقال الدبلوماسي الياباني بالجرم المشهود أثناء تلقية معلومات ممنوع تداولها مقابل مكافأة مالية عن الجوانب الراهنة للتعاون الروسي مع إحدى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتأثير العقوبات على الوضع في إقليم بريموريا".

وأشار البيان إلى "تقديم احتجاج إلى الجانب الياباني عبر القنوات الدبلوماسية، واعتبار الدبلوماسي الياباني شخصًا غير مرغوب فيه نتيجة قيامه بممارسات لا تتناسب مع مهام وظيفته".

وفي غضون ذلك، استدعت وزارة الخارجية الروسية المبعوث المستشار بالسفارة اليابانية في موسكو، بعد القبض على القنصل الياباني في فلاديفوستوك متلبّسا بالتجسس، وأبلغته إعلان قنصله شخصية غير مرغوب فيها بروسيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان: "تم استدعاء المبعوث المستشار بالسفارة اليابانية في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث أبلغناه بإعلاننا قنصل القنصلية العامة اليابانية في فلاديفوستوك شخصية غير مرغوب فيها في روسيا؛ ما يحتم مغادرته الأراضي الروسية في غضون 48 ساعة".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه تم تقديم مذكرة احتجاج للجانب الياباني على ممارسات قنصله في روسيا.