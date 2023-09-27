لبيب: سأكون سعيداً باعتزال كهربا

جدد حسين لبيب المُرشح لرئاسة نادي الزمالك، تأكيده على انه لن يقبل بتقسيط الغرامة الموقعة على محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي.

وقال لبيب في تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "أون إي": "لن اقبل بتقسيط غرامة كهربا، هو أخطأ في حق نادي الزمالك، حتى لو خسر الفلوس كلها".

وتابع: "كهربا هيعتزل وميدفعش الفلوس؟! .. ياريت يعتزل، هبقى فرحان، واحد أخطأ في حقي إزاي أوافق أقسط له غرامة واساعده.. جمهور الزمالك عنده استعداد يدفع الرغامة بتاعته لو اعتزل ومدفعهمش عادي".

ويحق للزمالك الحصول على 2.4 مليون دولار قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد فسخ تعاقده من طرف واحد مع النادي وانتقاله إلى ديسبورتيفو افيس البرتغالي.