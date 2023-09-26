شهدت مكاتب توثيق الشهر العقاري بمحافظة الوادي الجديد إقبالا متزايدا من جانب المواطنين لتحرير توكيلات الترشح لانتخابات الرئاسة.

وجاءت جميع توكيلات المواطنين بالوادى الجديد لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات التى ستجرى في ديسمبر المقبل، حسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل، وتضمن الجدول الزمنى، فتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءا من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر 2023 وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورصدت الشروق، إقبالا كثيفا من جانب المواطنين بمكتب الشهر العقاري بمركز الخارجة، اليوم الثلاثاء، لتحرير توكيلات الترشح للانتخابات الرئاسية، وإقبال المواطنين من القرى المختلفة والحشد من جانب أمانات الأحزاب السياسية، في ظل استمرار العمل بالشهر العقارى فترة صباحية ومسائية.