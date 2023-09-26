مودي: الدبلوماسية الهندية بلغت ذروات جديدة في الثلاثين يوما الماضية

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، إن الدبلوماسية الهندية بلغت ذروات جديدة في الثلاثين يوما الماضية، ويمكن أن تغير بعض القرارات التي تم اتخاذها في قمة مجموعة العشرين اتجاه المسار الذي يتخذه العالم في القرن الحادي والعشرين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا".

وذكر مودي في خطاب للطلاب وأساتذة الجامعات ورؤساء المعاهد التعليمية في ختام فعالية "جي 20 يونيفيرسيتي كونيكت"، أنه التقى بـ85 من زعماء العالم خلال الـ30 يوما الماضية.

وأضاف: "في المناخ الدولي الاستقطابي اليوم، لا يعد جمع العديد من الدول على منصة واحدة أمرا هينا".

وشدد على أن الحوكمة النزيهة والواضحة والمستقرة ضرورية من أجل استمرار رحلة تطور البلاد.

وتابع قائلا: "أريد أن أعطيكم بطاقة تقرير للثلاثين يوما الماضية. سيمنحكم هذا فكرة عن سرعة الهند الجديدة ومداها. لا بد أن تتذكروا تاريخ 23 أغسطس! كان الجميع يصلي ثم ارتسمت ابتسامة على وجه الجميع. سمع العالم بأكمله صوت الهند: (الهند على سطح القمر)".

يشار إلى أن الهندأرسلت في شهر أغسطس الماضي المركبة تشاندرايان-3 إلى القمر وهبطت بنجاح على سطحه لتصبح بذلك الدولة الرابعة في العالم التي تحقق هذا الإنجاز.

وفي الثاني من الشهر الجاري، حققت الهند نجاحا آخر عندما أطلقت مركبة المراقبة الشمسية "أديتيا إل 1" في أولى مهماتها لدراسة الشمس.